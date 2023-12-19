Путин утвердил два новых предмета в школах
В школах России появятся предметы "Основы безопасности и защиты Родины" и "Труд"
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, устанавливающий предметы "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины" обязательными компонентами школьной программы с 2024–2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Указ главы государства гласит, что занятия по труду (технологии) станут обязательными для учащихся начальной и средней школ с 1 сентября 2024 года. А предмет "Основы безопасности и защиты Родины", который заменит "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), станет частью программы для учеников средней школы и старшеклассников.
Напомним, в начале декабря Госдума одобрила поправку об утверждении обязательного урока труда в рамках программы начальной и средней школы. Документ был принят к рассмотрению ещё в октябре этого года. Инициатором выступил председатель ГД РФ Вячеслав Володин.
ТАСС / Антон Денисов