Путин утвердил два новых предмета в школах

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, устанавливающий предметы "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины" обязательными компонентами школьной программы с 2024–2025 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ главы государства гласит, что занятия по труду (технологии) станут обязательными для учащихся начальной и средней школ с 1 сентября 2024 года. А предмет "Основы безопасности и защиты Родины", который заменит "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ), станет частью программы для учеников средней школы и старшеклассников.