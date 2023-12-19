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Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

19 декабря, 09:10
<p>Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru</p>

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

В России официально отменили банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, комиссия не будет взиматься при оплате ЖКХ и пеней с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит Правительство РФ.

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Напомним, о том, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате ЖКХ, Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии. Позднее на встрече с лидерами думских фракций президент пояснил, что оговорился, сказав, что комиссию отменят для всех пенсионеров, а не только для льготников. Однако, по словам Путина, правительство всё же решило распространить норму на всех пенсионеров.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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