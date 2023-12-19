Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
В России официально отменили банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Такой закон подписал президент Владимир Путин.
Согласно документу, комиссия не будет взиматься при оплате ЖКХ и пеней с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит Правительство РФ.
Напомним, о том, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате ЖКХ, Владимир Путин заявил 14 декабря в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии. Позднее на встрече с лидерами думских фракций президент пояснил, что оговорился, сказав, что комиссию отменят для всех пенсионеров, а не только для льготников. Однако, по словам Путина, правительство всё же решило распространить норму на всех пенсионеров.