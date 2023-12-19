Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

В России официально отменили банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Такой закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, комиссия не будет взиматься при оплате ЖКХ и пеней с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке. Перечень категорий таких граждан установит Правительство РФ.