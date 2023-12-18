С 1 января сделают прибавку к пенсии: кого ждут самые большие выплаты С 1 января пенсионерам сделают прибавку. Выплаты повысят как на региональном, так и на федеральном уровне. Кого ждёт перерасчёт и как изменятся суммы пенсий? 17 декабря, 21:41 С 1 января сделают прибавку к пенсии. Обложка © Shutterstock

С 1 января 2024 года в Москве минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц. Размер социальной доплаты к пенсии увеличится на 1187 рублей. Прибавку на региональном уровне сделают и в других городах. Размер её будет различаться.

Дело в том, что с 1 января 2024 года проиндексируют прожиточный минимум. В целом по России он будет на уровне 15 453 рублей. Для трудоспособного населения ПМ составит 16 844 рубля, для пенсионеров — 13 290 рублей, а для детей — 14 989 рублей. При этом вырастет и размер минимальной пенсии в регионах. Он зависит от прожиточного минимума.

Например, в Московской области минимальная пенсия составит 18 000 рублей, в Санкт-Петербурге — 14 037 рублей, а в Ленобласти — 13 775 рублей. Самые высокие минимальные пенсии будут на Чукотке (34 239 рублей), в Ненецком АО (23 985 рублей), а также в Магаданской области (22 826 рублей).

В целом же неработающим пенсионерам проведут плановую индексацию с 1 января. Она коснётся всех — вне зависимости от региона проживания. Пенсии повысят на 7,5%.

— Страховая пенсия по старости состоит из двух частей: страховой и фиксированной выплаты. Первая зависит от стажа и размера заработка, вторая устанавливается государством и обычно ежегодно индексируется, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Размер страховой части пенсии зависит от ИПК (индивидуального пенсионного коэффициента), который умножается на его стоимость. В 2024 году размер фиксированной выплаты составит 8134 рубля 88 копеек, а стоимость ИПК — 133 рубля 05 копеек.

— Также в регионах будет произведена индексация ЕДВ отдельным категориям граждан: ветеранам труда, труженикам тыла и другим пенсионерам. Одним словом, всем, у кого есть право на единовременную денежную выплату, установленную региональным законодательством. Так, в Самарской области с 1 января 2024 года будет произведена индексация ЕДВ на 4,5%. Её сделают ветеранам ВО, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, — рассказала ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Она добавила, что в регионе увеличится также размер ежемесячной доплаты к пенсии инвалидам боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших при исполнении обязанностей военной службы.

В Ивановской области, по словам Оксаны Красовской, с 1 января 2024 года льготники получат прибавку на 5,9%. Размер денежных выплат ветеранам труда вырастет на 533,49 рубля; труженикам тыла — на 780,74 руб.; реабилитированным лицам — на 832,78 руб.; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, — на 675,20 руб.

Авторы Нина Важдаева