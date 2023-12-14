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14 декабря, 11:29

Путин заявил об отмене комиссии за уплату ЖКХ для пенсионеров

Пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банку при оплате услуг ЖКХ. Видео © LIFE

"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", — указал российский лидер.

С 1 января изменится оплата услуг ЖКХ: какие новшества ждут жильцов

С 1 января изменится оплата услуг ЖКХ: какие новшества ждут жильцов

В ходе своего выступления Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах страны: для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона.

Как сообщал Лайф, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе проходит совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства традиционно подводит итоги года и отвечает на вопросы жителей страны.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Дарья Нарыкова
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