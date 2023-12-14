Путин заявил об отмене комиссии за уплату ЖКХ для пенсионеров

Пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин заявил, что пенсионеры не будут платить комиссию банку при оплате услуг ЖКХ. Видео © LIFE

"Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет", — указал российский лидер.

В ходе своего выступления Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах страны: для докторов — до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона.