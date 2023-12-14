Путин призвал повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах
Президент России Владимир Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Путин предложил повысить подъёмные по программе "Земский доктор" в новых регионах. Видео © LIFE
"По поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата [медработников] конкурентоспособна, как доктор сказал, то что нужно <…> сделать? Нужно, может быть, так же как на Дальнем Востоке, повысить первоначальные подъёмные для "Земского доктора", — сказал он.
Для докторов российский лидер предложил повысить подъёмные до двух миллионов рублей, а для фельдшеров — до миллиона. По его мнению, это будет хорошим стимулом.
Ранее Владимир Путин назвал конфликт на Украине похожим на гражданскую войну между братьями. Он напомнил, что русские и украинцы — один народ.
LIFE / Павел Баранов