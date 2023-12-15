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15 декабря, 20:25

Кабмин поддержал оговорку Путина в ходе прямой линии и порадовал пенсионеров

Путин назвал оговоркой слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров

Президент России Владимир Путин сказал, что его заявление о том, что комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) введут для всех пенсионеров, а не только для льготников, является оговоркой. Однако, как сообщил глава государства на встрече с представителями лидеров парламентских фракций, правительство теперь так и сделает.

По словам Путина, он во время прямой линии оговорился и решение было принято только в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры обычно являются льготниками, однако не все.

"Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае польза от этих прямых линий очевидна. Хорошая оговорка", — заключил президент.

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Напомним, в четверг, 14 декабря, в Гостином Дворе прошла совмещённая большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Во время неё глава государства заявил, что пенсионеры больше не будут платить комиссию при оплате ЖКХ.

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kremlin.ru

Алексей Соловьёв
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