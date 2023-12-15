Кабмин поддержал оговорку Путина в ходе прямой линии и порадовал пенсионеров

Президент России Владимир Путин сказал, что его заявление о том, что комиссию за оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) введут для всех пенсионеров, а не только для льготников, является оговоркой. Однако, как сообщил глава государства на встрече с представителями лидеров парламентских фракций, правительство теперь так и сделает.

По словам Путина, он во время прямой линии оговорился и решение было принято только в отношении льготных категорий граждан. Исходили из того, что пенсионеры обычно являются льготниками, однако не все.