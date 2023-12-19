Путин поручил создать российские юрлица для управления Уренгойским НГКМ

Президент РФ Владимир Путин поручил создать российские юридические лица, которые будут управлять Южно-Русским и участками ачимовских отложений Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), говорится в указах главы государства. Новые ООО будут созданы в рамках специальных экономических мер.

Для управления будут созданы следующие ООО: "Севернефтегазпром", "Газпром ЮРГМ девелопмент", "Газпром ЮРГМ трейдинг", "Ачим девелопмент", "Ачим сбыт" и "Ачимгаз". Им перейдут все права и обязанности соответствующих АО, ОАО и ООО, действующих сейчас.

В настоящее время немецкая компания Wintershall Dea владеет долей в 25,01% в совместном проекте "Ачим девелопмент" с "Газпромом", который владеет 74,99% проекта. Они совместно управляют предприятием "Севернефтегазпром", разрабатывающим Южно-Русское месторождение. Компания OMV заявила, что не планирует инвестировать в российские проекты и планирует пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении (24,99%).