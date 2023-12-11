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11 декабря, 13:27

"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа россиянам из-за аномальных морозов

"Газпром" установил рекорд по поставкам газа российским потребителям 8 декабря

"Газпром" 8 декабря установил рекорд суточных поставок российским потребителям по единой системе газоснабжения для декабря. Из-за аномальных морозов за этот день в российские дома было доставлено 1717 миллионов кубометров голубого топлива.

"8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года — 1714 млн куб. м газа", — говорится в сообщении.

Рост потребления газа топлива связан с аномальными холодами в декабре в нескольких регионах страны. В "Газпроме" добавили, что температура в зоне единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов, а в Санкт-Петербурге в первой половине декабря наблюдалась самая холодная за всю историю.

Ещё одна страна Европы возобновила покупку российского газа перед зимой

Ещё одна страна Европы возобновила покупку российского газа перед зимой

Ранее Лайф рассказывал, что некоторые чешские фирмы с октября возобновили импорт газа из России. По словам главы Минпромторга республики Йозефа Сикелы, российский газ не подпадает под санкции, так как некоторые страны ЕС, в отличие от Чехии, всё ещё от него зависят.

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Shutterstock

Александра Мышляева
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