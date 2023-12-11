"Газпром" обновил рекорд по поставкам газа россиянам из-за аномальных морозов

"Газпром" 8 декабря установил рекорд суточных поставок российским потребителям по единой системе газоснабжения для декабря. Из-за аномальных морозов за этот день в российские дома было доставлено 1717 миллионов кубометров голубого топлива.

"8 декабря по Единой системе газоснабжения России отечественным потребителям поставлено 1717 млн куб. м газа — это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для декабря. Предыдущий максимум был зафиксирован 24 декабря 2012 года — 1714 млн куб. м газа", — говорится в сообщении.

Рост потребления газа топлива связан с аномальными холодами в декабре в нескольких регионах страны. В "Газпроме" добавили, что температура в зоне единой системы газоснабжения опускалась 8 декабря до минус 17 градусов, а в Санкт-Петербурге в первой половине декабря наблюдалась самая холодная за всю историю.