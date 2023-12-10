Ещё одна страна Европы возобновила покупку российского газа перед зимой

В сентябре Нидерланды вновь начали покупать у России сжиженный природный газ после трёхмесячного перерыва. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на статистические данные этого государства.

В апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил о работе над прекращением импорта сжиженного природного газа из России. Тогда он отмечал, что новые контракты на поставки СПГ перестали подписывать, также шла работа над расторжением действующих соглашений.

Однако Нидерланды отказались от российских энергоресурсов только на летний период, а в сентябре снова купили 211,5 миллиона кубометров углеводородов на сумму 109 миллионов евро. На этом фоне в месячном выражении общий объём импорта из РФ в целом вырос на 5,3% — до 410,5 миллиона долларов.