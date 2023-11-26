В Чехии с октября возобновили закупки российского природного газа

Чехия не нуждается в российском природном газе, но некоторые местные фирмы возобновили его импорт. Об этом сообщил глава Минпромторга республики Йозеф Сикела.

"На этой неделе мы узнали из ежемесячных данных Энергетического регуляторного управления, что... с октября некоторые торговые фирмы всё же начали поставлять к нам газ из России. В целом к концу октября на российский газ приходится 1,2% от общего объёма поставок за 2023 год", — написал он в соцсети Х (экс-Twitter).

Импорт газа из РФ не подпадает под санкции, так как некоторые страны ЕС, в отличие от Чехии, всё ещё от него зависят. Однако министр считает, что было бы правильнее информировать конечного потребителя, что у его поставщика газ именно российский.