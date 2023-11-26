В Чехии с октября возобновили закупки российского природного газа
Министр Сикела: Некоторые чешские фирмы с октября возобновили импорт газа из РФ
Чехия не нуждается в российском природном газе, но некоторые местные фирмы возобновили его импорт. Об этом сообщил глава Минпромторга республики Йозеф Сикела.
"На этой неделе мы узнали из ежемесячных данных Энергетического регуляторного управления, что... с октября некоторые торговые фирмы всё же начали поставлять к нам газ из России. В целом к концу октября на российский газ приходится 1,2% от общего объёма поставок за 2023 год", — написал он в соцсети Х (экс-Twitter).
Импорт газа из РФ не подпадает под санкции, так как некоторые страны ЕС, в отличие от Чехии, всё ещё от него зависят. Однако министр считает, что было бы правильнее информировать конечного потребителя, что у его поставщика газ именно российский.
Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт заявил, что страна стремится прекратить существование российского проекта "Арктик СПГ – 2". По его словам, Америка делает всё возможное для того, чтобы снизить доходы Москвы от экспорта нефти и газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал внимательно отнестись к этому заявлению.
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