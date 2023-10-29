Шольц придумал, у кого приобрести газ вместо России
Шольц заявил о намерении Германии покупать природный газ у Нигерии
Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в преддверии визита в африканскую страну.
"Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", — сказал Шольц в интервью изданию Punch.
По словам немецкого канцлера, конкретные объёмы и суммы контрактов будут установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Также Шольц добавил, что Берлин поддерживает инициативы по расширению рынка водородного топлива.
Между тем ранее в Германии рассказали о последствиях отказа страны от покупки российского газа. Так, согласно подсчётам аналитиков, немцы переплачивают за американское голубое топливо в три-четыре раза. В связи с этим в Бундестаге призвали запустить уцелевшую ветку газопровода "Северный поток – 2" для получения выгодного топлива из РФ.
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