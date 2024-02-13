ЕР дала старт Всероссийскому зимнему марафону "Сила России" в Югре

В Ханты-Мансийске стартовал зимний спортивный марафон "Сила России", который организовала партия "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе политической организации.







"Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа", — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, руководство нашей страны и лично российский лидер Владимир Путин уделяют особое внимание вопросам развития как массового спорта, так и спорта высших достижений. Турчак добавил, что по федеральным программам открываются новые дворцы спорта, спортивные секции. В частности, "Единая Россия" реализует партийный проект "Zа самбо", создаёт шахматные клубы Сергея Карякина на базе штабов общественной поддержки в регионах страны.

В рамках марафона с 23 по 25 февраля партия проведёт Лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" с участием олимпийских чемпионов в Московской области. С 26 февраля пройдёт Неделя спорта на коньках, с 4 марта участников ожидает Неделя женского здоровья, а с 11 марта — Семейная спортивная Масленица. Таким образом, марафон "Сила России" пройдёт с 13 февраля по 17 марта.