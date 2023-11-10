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10 ноября, 15:39

Россиянин стал трёхкратным чемпионом мира по самбо

Саян Хертек выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весе до 58 кг

Россиянин Саян Хертек стал победителем чемпионата мира по самбо. Спортсмен одолел грузина Вахтанга Чидрашвили в финальном поединке в весовой категории до 58 килограммов.

Поединок завершился досрочной победой Хертека. Самбист получает уже третью золотую медаль на чемпионате мира. В прошлый раз он побеждал в 2017 и 2022 годах.

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А ранее Лайф рассказывал, что Международная федерация самбо (FIAS) позволила украинским спортсменам отказаться от рукопожатий с соперниками в конце схваток на чемпионате мира. Согласно правилам проведения соревнований, спортсмены должны обмениваться рукопожатием как перед поединком, так и после.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Дарья Нарыкова
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