Россиянин стал трёхкратным чемпионом мира по самбо
Саян Хертек выиграл золотую медаль на чемпионате мира по самбо в весе до 58 кг
Россиянин Саян Хертек стал победителем чемпионата мира по самбо. Спортсмен одолел грузина Вахтанга Чидрашвили в финальном поединке в весовой категории до 58 килограммов.
Поединок завершился досрочной победой Хертека. Самбист получает уже третью золотую медаль на чемпионате мира. В прошлый раз он побеждал в 2017 и 2022 годах.
А ранее Лайф рассказывал, что Международная федерация самбо (FIAS) позволила украинским спортсменам отказаться от рукопожатий с соперниками в конце схваток на чемпионате мира. Согласно правилам проведения соревнований, спортсмены должны обмениваться рукопожатием как перед поединком, так и после.
ТАСС / Валерий Шарифулин