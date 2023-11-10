Россиянин стал трёхкратным чемпионом мира по самбо

Россиянин Саян Хертек стал победителем чемпионата мира по самбо. Спортсмен одолел грузина Вахтанга Чидрашвили в финальном поединке в весовой категории до 58 килограммов.

Поединок завершился досрочной победой Хертека. Самбист получает уже третью золотую медаль на чемпионате мира. В прошлый раз он побеждал в 2017 и 2022 годах.