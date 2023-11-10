Украинским самбистам разрешили не пожимать руки россиянам на чемпионате в Ереване

Международная федерация самбо (FIAS) позволила украинским спортсменам отказаться от рукопожатий с соперниками в конце схваток на чемпионате мира, который проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской команды.