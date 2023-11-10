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10 ноября, 07:32

Украинским самбистам разрешили не пожимать руки россиянам на чемпионате в Ереване

FIAS разрешила украинским самбистам отказаться от обязательных рукопожатий

Международная федерация самбо (FIAS) позволила украинским спортсменам отказаться от рукопожатий с соперниками в конце схваток на чемпионате мира, который проходит в Ереване с 10 по 12 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской команды.

"Международная федерация самбо разрешила участникам чемпионата мира в Ереване отказаться от традиционного рукопожатия в конце схваток", — говорится в сообщении.

По правилам, спортсмены должны обмениваться рукопожатием как перед поединком, так и после.

Ткнувшая саблей в россиянку украинская фехтовальщица добилась отмены рукопожатий

Ткнувшая саблей в россиянку украинская фехтовальщица добилась отмены рукопожатий

А ранее скандал из-за рукопожатий между российскими и украинскими спортсменами произошёл на чемпионате мира по фехтованию в Милане. После поединка в 1/32 финала чемпионата мира украинка Харлан не стала пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой, а вместо этого выставила саблю вперёд и не подпустила россиянку к себе. Встреча завершилась со счётом 15:7 в пользу украинской фехтовальщицы, однако её отстранили от турнира. В ответ на это её обиженные сограждане переименовали Федерацию фехтования в Википедии в "Федерацию лохов", а министр спорта Незалежной Вадим Гутцайт захотел изменить правила прощания на турнирах.

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Shutterstock

Николь Вербер
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