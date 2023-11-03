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3 ноября, 18:36

Российская дзюдоистка выиграла чемпионат Европы

Российская дзюдоистка Курбонмамадова выиграла золото на чемпионате Европы – 2023

<p>Дарья Курбонмамадова. Обложка © <a href="https://sport-63.ru/news/darya-kurbonmamadova-stala-vtoroy-na-turnire-bolshogo-shlema/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт СпортКоманда63 / Максим Калинин</a></p>

Дарья Курбонмамадова. Обложка © Официальный сайт СпортКоманда63 / Максим Калинин

Россиянка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2023 по дзюдо. Соревнования проходили во французском городе Монпелье, где спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов 29-летняя россиянка одолела сербку Марику Перишич. Третье место разделили француженка Сара-Леони Сизик и Нора Гякова, представляющая Косово. Курбонмамадова является победительницей Европейских игр 2019 года. Кроме того, она три раза выигрывала золото на чемпионате России.

Как сообщал Лайф, в конце апреля Международная федерация (IJF) дзюдо допустила до соревнований спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома МОК. Организация наняла компанию, которая проверяет участников на соответствие требованиям комитета по их позиции насчёт спецоперации. Европейский союз дзюдо (EJU) согласился с решением о допуске.

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Наталья Исакова
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