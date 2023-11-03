Российская дзюдоистка выиграла чемпионат Европы

Россиянка Дарья Курбонмамадова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы – 2023 по дзюдо. Соревнования проходили во французском городе Монпелье, где спортсмены из России выступали в нейтральном статусе.

В финальном поединке в весовой категории до 57 килограммов 29-летняя россиянка одолела сербку Марику Перишич. Третье место разделили француженка Сара-Леони Сизик и Нора Гякова, представляющая Косово. Курбонмамадова является победительницей Европейских игр 2019 года. Кроме того, она три раза выигрывала золото на чемпионате России.