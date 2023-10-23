Европейский союз дзюдо отверг обвинения Украины на допуск РФ к чемпионату Европы

Европейский союз дзюдо (EJU) отклонил обвинения в допуске до чемпионата Европы российских спортсменов, которые якобы нарушили критерии, как утверждалось в украинских СМИ. Об этом сообщает портал insidethegames.

"Они подверглись тщательной независимой проверке биографических данных — никто из них активно не поддерживал специальную военную операцию (СВО). Расследования были проведены международным агентством, процедуры анализа и голосования были проведены в соответствии с правилами Международной федерации дзюдо", — подчеркнули в EJU.