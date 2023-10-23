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23 октября, 10:54

Европейский союз дзюдо отверг обвинения Украины на допуск РФ к чемпионату Европы

Европейский союз дзюдо (EJU) отклонил обвинения в допуске до чемпионата Европы российских спортсменов, которые якобы нарушили критерии, как утверждалось в украинских СМИ. Об этом сообщает портал insidethegames.

"Они подверглись тщательной независимой проверке биографических данных — никто из них активно не поддерживал специальную военную операцию (СВО). Расследования были проведены международным агентством, процедуры анализа и голосования были проведены в соответствии с правилами Международной федерации дзюдо", — подчеркнули в EJU.

Согласно предварительному списку участников, участвовать в чемпионате Европы в нейтральном статусе разрешили 17 россиянам. Соревнования состоятся 3–5 ноября во французском Монпелье.

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Как сообщал Лайф, в конце апреля Международная федерация (IJF) дзюдо допустила до соревнований спортсменов из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома МОК. Организация наняла компанию, которая проверяет участников на соответствие требованиям комитета по их позиции насчёт спецоперации. Европейский союз дзюдо (EJU) согласился с решением о допуске.

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Никита Осипов
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