Олимпийского чемпиона по дзюдо Халмурзаева временно отстранили от соревнований

Олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева временно отстранили от соревнований. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Международной федерации дзюдо (IJF).

Всё случилось после того, как Халмурзаев разместил фотографию флага Палестины на своей странице в социальной сети и опубликовал несколько видео с территории конфликта.