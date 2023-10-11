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11 октября, 19:52

Олимпийского чемпиона по дзюдо Халмурзаева временно отстранили от соревнований

IJF: Российский дзюдоист Хасан Халмурзаев временно отстранён от соревнований

<p>Хасан Халмурзаев (слева) в поединке против Аттилы Унгвари. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова</p>

Хасан Халмурзаев (слева) в поединке против Аттилы Унгвари. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Анна Майорова

Олимпийского чемпиона 2016 года Хасана Халмурзаева временно отстранили от соревнований. Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-портале Международной федерации дзюдо (IJF).

Всё случилось после того, как Халмурзаев разместил фотографию флага Палестины на своей странице в социальной сети и опубликовал несколько видео с территории конфликта.

"Федерация дзюдо России отправила в IJF письмо, в котором предоставила следующую информацию: спортсмен нарушил внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют публиковать какие-либо религиозные или политические взгляды. Федерация дзюдо России немедленно отстранила спортсмена до принятия дальнейшего решения", — сказано в заявлении.

В Германии подросток набросился на учителя, защищая палестинский флаг

В Германии подросток набросился на учителя, защищая палестинский флаг

Напомним, 7 октября радикальная группировка ХАМАС атаковала Израиль ракетами и объявила о начале операции "Наводнение Аль-Акса". После этого Израиль заявил о переходе в состояние войны. На данный момент погибло больше тысячи человек с каждой стороны.

Алексей Соловьёв
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