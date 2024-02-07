Валиева допустила, что запрещённый препарат могли подсыпать ей в еду

Российская фигуристка Камила Валиева выдвинула три версии того, как запрещённый препарат "Триметазидин" мог попасть в её организм. Это следует из опубликованной мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Согласно одной версии, вещество оказалось в организме спортсменки вместе с загрязнённой добавкой. Вторая гласит, что триметазидин мог попасть через десерт, который готовил дедушка Валиевой на доске, где обычно измельчал свои таблетки. Также фигуристка допускает, что препарат могли подсыпать ей в еду на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге.

"Помещения, где располагались спортсмены, было наполнено незнакомыми людьми, которых определённо не должно было там быть. Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу. Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она всё равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа", — заявила Валиева на слушаниях.