Валиева допустила, что запрещённый препарат могли подсыпать ей в еду
Российская фигуристка Камила Валиева выдвинула три версии того, как запрещённый препарат "Триметазидин" мог попасть в её организм. Это следует из опубликованной мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Согласно одной версии, вещество оказалось в организме спортсменки вместе с загрязнённой добавкой. Вторая гласит, что триметазидин мог попасть через десерт, который готовил дедушка Валиевой на доске, где обычно измельчал свои таблетки. Также фигуристка допускает, что препарат могли подсыпать ей в еду на чемпионате России 2021 года в Санкт-Петербурге.
"Помещения, где располагались спортсмены, было наполнено незнакомыми людьми, которых определённо не должно было там быть. Там было много родственников спортсменов, которые свободно передвигались, имели свободный доступ в раздевалку, а также в зону, где спортсмены принимали пищу. Подруга мамы тоже получила аккредитацию, однако нельзя сказать, что она как-то связана со спортом, но она всё равно получила аккредитацию с высоким уровнем доступа", — заявила Валиева на слушаниях.
Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной. Сама фигуристка отреагировала на ситуацию лишь трогательным видеороликом. Её тренер Этери Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности Валиевой, но её пост вызвал гнев в Сети.
Сегодня CAS опубликовал мотивировочную часть дела фигуристки. Всего в документе 129 страниц. В частности, там сообщается, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен анаболик экдистерон — природное соединение стероидной структуры, выделенное из корней и корневищ левзеи сафлоровидной. Также в суде рассказали, что сочли неубедительными объяснения 17-летней Валиевой о непреднамеренном употреблении допинга, поэтому дисквалифировали её как совершеннолетюю спортсменку.
ТАСС / Сергей Бобылев