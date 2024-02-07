Допинг попал через десерт: В CAS раскрыли детали дела Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) спустя почти две недели опубликовал мотивировочную часть дела 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в документе 129 страниц. В мотивировочной части, в частности, сообщается, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон — природное соединение стероидной структуры, выделенное из корней и корневищ левзеи сафлоровидной. Ранее СМИ сообщали, что в пробе Валиевой нашли не запрещённый WADA анаболик. Журналисты предполагали, что речь идёт именно об экдистероне.

Сама же Валиева заявила в CAS, что вещество триметазидин, за которое её дисквалифицировали, попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал свои лекарства. Эту версию суд счёл несостоятельной.

"В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления пищи незадолго до чемпионата России, а конкретно через употребление клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он обычно измельчал свои таблетки, содержащие триметазидин. Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами и спортсменка не смогла доказать, что не совершала данные действия намеренно", — говорится в решении суда.