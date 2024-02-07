Допинг попал через десерт: В CAS раскрыли детали дела Валиевой
Спортивный арбитражный суд опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Спортивный арбитражный суд (CAS) спустя почти две недели опубликовал мотивировочную часть дела 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщается на сайте организации.
Всего в документе 129 страниц. В мотивировочной части, в частности, сообщается, что в допинг-пробе спортсменки был обнаружен экдистерон — природное соединение стероидной структуры, выделенное из корней и корневищ левзеи сафлоровидной. Ранее СМИ сообщали, что в пробе Валиевой нашли не запрещённый WADA анаболик. Журналисты предполагали, что речь идёт именно об экдистероне.
Сама же Валиева заявила в CAS, что вещество триметазидин, за которое её дисквалифицировали, попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал свои лекарства. Эту версию суд счёл несостоятельной.
"В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещённое вещество попало в её организм в результате употребления пищи незадолго до чемпионата России, а конкретно через употребление клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, на которой он обычно измельчал свои таблетки, содержащие триметазидин. Комиссия CAS установила, что это объяснение не было подтверждено никакими конкретными доказательствами и спортсменка не смогла доказать, что не совершала данные действия намеренно", — говорится в решении суда.
Именно поэтому 17-летнюю Валиеву дисквалифицировали как взрослую. Также в мотивировочной части уточняется, что допинг-проба B фигуристки дала положительный результат на триметазидин.
Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной. Сама фигуристка отреагировала на ситуацию лишь трогательным видеороликом. Её тренер Этери Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности Валиевой, но её пост вызвал гнев в Сети.