"Должна была взять вину на себя": Рудковская отчитала Тутберидзе за пост по поводу дисквалификации Валиевой
Рудковская обвинила Тутберидзе в высокомерии из-за её слов по делу Валиевой
Яна Рудковская, Этери Тутберидзе. Обложка © ТАСС / Berzane Nasser / ABACA / Сергей Бобылев
Известный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская жёстко раскритиковала слова Этери Тутберидзе по поводу дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она осудила тренера за высокомерие, отметив, что та должна была взять вину на себя.
"Серьёзно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребёнка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Её родителей, которые наверняка всё положили на алтарь служения спортивной карьере дочери?" — написала Рудковская в телеграм-канале, добавив, что каждая строчка комментария Тутберидзе сочится высокомерием.
По словам супруги Плющенко, тренер должна была до последнего стоять на защите подопечной, причём не только перед миром и страной, но и перед ней самой. Рудковская пояснила, что нельзя было взваливать вину на девушку, к тому же несовершеннолетнюю. Продюсер оценила происходящее как трагикомедию и неудачную постановку пьесы "Не виноватая я, он сам пришёл".
Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду фигуристов на третью строчку. По официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. 31 января тренер Валиевой Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт по делу ученицы. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.