"Должна была взять вину на себя": Рудковская отчитала Тутберидзе за пост по поводу дисквалификации Валиевой

Известный продюсер и супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская жёстко раскритиковала слова Этери Тутберидзе по поводу дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Она осудила тренера за высокомерие, отметив, что та должна была взять вину на себя.

"Серьёзно, Этери Георгиевна? А чья вы жертва? Очередной девочки, несчастного ребёнка, у которого сломана карьера и отобрана мечта? Её родителей, которые наверняка всё положили на алтарь служения спортивной карьере дочери?" — написала Рудковская в телеграм-канале, добавив, что каждая строчка комментария Тутберидзе сочится высокомерием.

По словам супруги Плющенко, тренер должна была до последнего стоять на защите подопечной, причём не только перед миром и страной, но и перед ней самой. Рудковская пояснила, что нельзя было взваливать вину на девушку, к тому же несовершеннолетнюю. Продюсер оценила происходящее как трагикомедию и неудачную постановку пьесы "Не виноватая я, он сам пришёл".