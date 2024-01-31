"История Камилы — наша боль": Тутберидзе прервала молчание о допинг-тесте Валиевой
Тренер Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности Валиевой
Тренер Этери Тутберидзе и фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прервала молчание и впервые за два года высказалась на тему скандала о допинг-тесте Камилы Валиевой, который вспыхнул на чемпионате России в 2021 году.
"Два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный, нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию", — говорится в телеграм-канале "Тулуп Тутберидзе".
Тренер отметила, что ей, как никому другому, хотелось, чтобы история с допингом была тщательно расследована, все вопросы по ситуации были закрыты и стало наконец ясно, было это ошибкой или злым умыслом с чьей-то стороны. При этом Тутберидзе указала, что все её спортсмены всегда были чистыми и таковыми остаются.
"Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми. Надеюсь, так и останется", — выразила надежду заслуженный тренер.
Она подчеркнула, что вместе с командой всегда объясняла спортсменам и их родителям необходимость соблюдать осторожность, даже принимая обычное средство от простуды, а также отметила, что доверять в этих делах и вовсе никому нельзя. Это подтверждает тот факт, что по прошествии двух лет происхождение допинга так и не было расследовано, а вместо необходимых ответов спортсмен и тренеры получили только шквал обвинений в свой адрес, отметила Тутберидзе.
При этом к самой Валиевой у Тутберидзе вопросов нет: она всего лишь ребёнок, которому нужна всевозможная поддержка. Из всех своих спортсменов тренер считает Камилу самой талантливой. И именно на её долю выпало самое сложное для спортивной карьеры испытание.
"Относительно вердикта у меня один основной вопрос: а хоть кто-то защищал Камилу на слушаниях, потому что хуже вердикта быть и не могло. История Камилы — это наша боль", — подытожила Тутберидзе.
Как уже рассказывал Лайф, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной, отправив команду на третью строчку. По официальным данным, в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин.