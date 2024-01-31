"История Камилы — наша боль": Тутберидзе прервала молчание о допинг-тесте Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прервала молчание и впервые за два года высказалась на тему скандала о допинг-тесте Камилы Валиевой, который вспыхнул на чемпионате России в 2021 году.

"Два года я не комментировала никак ситуацию с допингом, обнаруженным у Камилы Валиевой на чемпионате России в 2021 году, несмотря на незаслуженный, нескончаемый хейт и обвинения в свою сторону. Всей нашей команде было строго-настрого запрещено как-либо комментировать или давать оценку происходящему, поскольку это может повлиять и помешать расследованию", — говорится в телеграм-канале "Тулуп Тутберидзе".

Тренер отметила, что ей, как никому другому, хотелось, чтобы история с допингом была тщательно расследована, все вопросы по ситуации были закрыты и стало наконец ясно, было это ошибкой или злым умыслом с чьей-то стороны. При этом Тутберидзе указала, что все её спортсмены всегда были чистыми и таковыми остаются.

"Наши спортсмены с 2010 года соревнуются на международных соревнованиях. И, наверное, невозможно будет сосчитать количество допинг-проб, которые были сданы за это время. Всегда пробы были чистыми. Надеюсь, так и останется", — выразила надежду заслуженный тренер.

Она подчеркнула, что вместе с командой всегда объясняла спортсменам и их родителям необходимость соблюдать осторожность, даже принимая обычное средство от простуды, а также отметила, что доверять в этих делах и вовсе никому нельзя. Это подтверждает тот факт, что по прошествии двух лет происхождение допинга так и не было расследовано, а вместо необходимых ответов спортсмен и тренеры получили только шквал обвинений в свой адрес, отметила Тутберидзе.

При этом к самой Валиевой у Тутберидзе вопросов нет: она всего лишь ребёнок, которому нужна всевозможная поддержка. Из всех своих спортсменов тренер считает Камилу самой талантливой. И именно на её долю выпало самое сложное для спортивной карьеры испытание.