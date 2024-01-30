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30 января, 08:53
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Россию лишили золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года

ISU присудил России третье место в командном турнире фигуристов на ОИ в Пекине

Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © ТАСС / AP / Jeff Roberson

Российская фигуристка Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото © ТАСС / AP / Jeff Roberson

Российским фигуристам задним числом присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Об этом говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU), который решил пересмотреть результаты командных соревнований после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года и лишил её множества наград.

Сборная России была лишена 20 баллов, которые Валиева заработала после победы в короткой и произвольной программах. В результате после вычета баллов российская команда переместилась на третье место и теперь имеет на счету 54 очка. Впереди оказались команды Японии (63 балла) и США (65 баллов).

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Напомним, что об отстранении 17-летней фигуристки Камилы Валиевой на четыре года в связи с допинговым скандалом CAS объявил накануне в понедельник. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.

Марина Калегина
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