Россию лишили золота в командном турнире фигуристов на Олимпиаде 2022 года

Российским фигуристам задним числом присудили третье место в командном турнире на Олимпиаде в Пекине 2022 года. Об этом говорится в заявлении Международного союза конькобежцев (ISU), который решил пересмотреть результаты командных соревнований после того, как Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал россиянку Камилу Валиеву на четыре года и лишил её множества наград.