"Заглуши мою боль": Валиева ответила на приговор CAS душераздирающим видео

Фигуристка Камила Валиева опубликовала ролик, где она выступает в красном платье под песню со словами "Заглуши мою боль". Такой пост российской спортсменки связан с вердиктом CAS, который вынесли после расследования "по допинговому делу". 17-летнюю россиянку отстранили на четыре года и лишили всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года.