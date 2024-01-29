"Заглуши мою боль": Валиева ответила на приговор CAS душераздирающим видео
Валиева опубликовала первую сторис в соцсетях после вердикта CAS
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Фигуристка Камила Валиева опубликовала ролик, где она выступает в красном платье под песню со словами "Заглуши мою боль". Такой пост российской спортсменки связан с вердиктом CAS, который вынесли после расследования "по допинговому делу". 17-летнюю россиянку отстранили на четыре года и лишили всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года.
Камила Валиева. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kamilavalieva26
Напомним, претензии к Камиле Валиевой у Международной антидопинговой организации появились ещё во время Олимпиады в Пекине в 2022 году. Суд рассматривал дело против россиянки два года, и лишь сегодня был озвучен вердикт: дисквалификация на четыре года. В поддержку 17-летней фигуристки уже высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил политическую подоплёку в ситуации с Валиевой. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что несправедливое решение CAS объясняется страхом Запада перед нашими спортсменами и его ненавистью к России в целом.