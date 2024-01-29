Губерниев пожелал Валиевой стойкости и мужества на фоне скандального решения CAS
Российский телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев поддержал Камилу Валиеву. Фото © Пелагия Тихонова / Агентство "Москва"
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал ожидаемо строгим решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Матч ТВ". По словам телеведущего, у России "нулевые отношения с международным спортом", поэтому рассчитывать на снисхождение не приходится.
"Не понимаю тех людей, которые этого не ожидали. Дали на всю катушку, медаль у нас отнимут. У нас нулевые отношения с мировым спортом, ничего хорошего ждать не приходится. Камиле Валиевой пожелаю стойкости и мужества, заниматься тем, чем она занималась, — телеведущая, будет в шоу кататься, так что не пропадёт", — высказался телеведущий.
Губерниев считает, что такие санкции против Валиевой вызваны исключительно политическими причинами, и призывает дальше развивать спорт в стране, несмотря на подобные инциденты.
Напомним, претензии к Камиле Валиевой у международной антидопинговой организации появились ещё во время Олимпиады в Пекине в 2022 году. Суд рассматривал дело против россиянки два года, и лишь сегодня был озвучен вердикт: дисквалификация на четыре года. В поддержку 17-летней фигуристки уже высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который отметил политическую подоплёку в ситуации с Валиевой. А заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что несправедливое решение CAS объясняется страхом Запада перед нашими спортсменами и его ненавистью к России в целом.