Губерниев пожелал Валиевой стойкости и мужества на фоне скандального решения CAS

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал ожидаемо строгим решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Своим мнением он поделился в эфире телеканала "Матч ТВ". По словам телеведущего, у России "нулевые отношения с международным спортом", поэтому рассчитывать на снисхождение не приходится.

"Не понимаю тех людей, которые этого не ожидали. Дали на всю катушку, медаль у нас отнимут. У нас нулевые отношения с мировым спортом, ничего хорошего ждать не приходится. Камиле Валиевой пожелаю стойкости и мужества, заниматься тем, чем она занималась, — телеведущая, будет в шоу кататься, так что не пропадёт", — высказался телеведущий.