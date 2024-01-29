WADA обрадовало отстранение Валиевой

"WADA приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) назначить четырёхлетний срок дисквалификации фигуристке Олимпийского комитета России Камиле Валиевой, а также аннулировать её результаты со дня взятия пробы 25 декабря 2021 года, включая все её результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это решение было достигнуто", — цитирует ТАСС сообщение WADA.