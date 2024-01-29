WADA обрадовало отстранение Валиевой
В WADA приветствовали решение CAS о четырёхлетней дисквалификации Валиевой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поприветствовало решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырёхлетней дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой.
"WADA приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) назначить четырёхлетний срок дисквалификации фигуристке Олимпийского комитета России Камиле Валиевой, а также аннулировать её результаты со дня взятия пробы 25 декабря 2021 года, включая все её результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. WADA подало это обращение в CAS в интересах справедливости для спортсменов и чистого спорта, и мы считаем, что это решение было достигнуто", — цитирует ТАСС сообщение WADA.
В агентстве добавили, что призывают правительства стран рассмотреть возможность принятия закона, объявляющего допинг несовершеннолетних уголовным преступлением. В WADA заявили, что врачи, тренеры и другой вспомогательный персонал должны нести за это полную ответственность.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 в Пекине допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат. Этот тест юная спортсменка сдавала за полтора месяца до старта. Из-за этого Валиевой и другим российским фигуристам так и не вручили золотые медали ОИ, выигранные в командном турнире. Расследование CAS по делу фигуристки длилось два года, и сегодня суд вынес вердикт: 17-летняя фигуристка отстранена на четыре года и лишена всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года.