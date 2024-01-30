ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны российскому спорту
Баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой на медиаэкране в Москве. Фото © Агентство "Москва"
Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой с объявлением войны российскому спорту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В комитете признали, что рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) давно уже не приходится. И тем не менее в случае с Валиевой беспринципность этой организации перешла все границы, ведь за два года, пока шло разбирательство, так и не выяснилось, почему допинг-проба россиянки, взятая в декабре 2021 года, в течение полутора месяцев удерживалась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.
"По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши", — сказано в заявлении Олимпийского комитета.
Отдельно подчёркивается, что награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой и пересмотру не подлежат.
"ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов", — подчеркнули в комитете.