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30 января, 08:04

ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны российскому спорту

Баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой на медиаэкране в Москве. Фото © Агентство "Москва"

Баннер в поддержку фигуристки Камилы Валиевой на медиаэкране в Москве. Фото © Агентство "Москва"

Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой с объявлением войны российскому спорту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В комитете признали, что рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) давно уже не приходится. И тем не менее в случае с Валиевой беспринципность этой организации перешла все границы, ведь за два года, пока шло разбирательство, так и не выяснилось, почему допинг-проба россиянки, взятая в декабре 2021 года, в течение полутора месяцев удерживалась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.

"По факту же российскому спорту была объявлена война, и в ней, как мы видим, все средства хороши", — сказано в заявлении Олимпийского комитета.

Отдельно подчёркивается, что награды, завоеванные нашей сборной в Пекине, не зависят от итогов рассмотрения индивидуального дела Камилы Валиевой и пересмотру не подлежат.

"ОКР будет внимательно следить за дальнейшими шагами и решениями международных спортивных организаций и в случае необходимости примет надлежащие меры по юридической защите российских интересов", — подчеркнули в комитете.

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Напомним, что об отстранении 17-летней фигуристки Камилы Валиевой на четыре года в связи с допинговым скандалом CAS объявил в понедельник. В Кремле считают, что это решение носит исключительно политизированный характер. Сама Валиева отреагировала на произошедшее трогательным видеороликом.

Марина Калегина
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