ОКР назвал дисквалификацию Валиевой объявлением войны российскому спорту

Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой с объявлением войны российскому спорту. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В комитете признали, что рассчитывать на объективность и беспристрастность Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) давно уже не приходится. И тем не менее в случае с Валиевой беспринципность этой организации перешла все границы, ведь за два года, пока шло разбирательство, так и не выяснилось, почему допинг-проба россиянки, взятая в декабре 2021 года, в течение полутора месяцев удерживалась в шведской лаборатории вопреки установленным срокам.