Навка верит в возвращение Камилы Валиевой на олимпийский лёд

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила веру в то, что 17-летняя Камила Валиева справится со сложившейся ситуацией и ещё выступит на Олимпиаде. Так она отреагировала на жёсткое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу россиянки.

"Конечно, это самый нехороший исход, который мы могли представить. Мне очень жаль. Я желаю ей преодолеть этот ужасный сложный путь. Ей хватит терпения и целеустремлённости. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У Валиевой вся жизнь впереди и все шансы выступить ещё раз на Олимпиаде", — прокомментировала ситуацию Навка в беседе с NEWS.ru.

Знаменитая фигуристка пожелала Валиевой сил и терпения, а также пригласила выступить на любом из своих ледовых шоу.