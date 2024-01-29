Навка верит в возвращение Камилы Валиевой на олимпийский лёд
Заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка Татьяна Навка. Фото © Агентство "Москва" / Чингаев Ярослав
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка выразила веру в то, что 17-летняя Камила Валиева справится со сложившейся ситуацией и ещё выступит на Олимпиаде. Так она отреагировала на жёсткое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу россиянки.
"Конечно, это самый нехороший исход, который мы могли представить. Мне очень жаль. Я желаю ей преодолеть этот ужасный сложный путь. Ей хватит терпения и целеустремлённости. Главное — совладать с нервами и идти дальше. У Валиевой вся жизнь впереди и все шансы выступить ещё раз на Олимпиаде", — прокомментировала ситуацию Навка в беседе с NEWS.ru.
Знаменитая фигуристка пожелала Валиевой сил и терпения, а также пригласила выступить на любом из своих ледовых шоу.
Ранее сегодня CAS сообщил о четырёхлетней дисквалификации Валиевой. Также она лишена олимпийских наград и всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в течение 30 дней. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков возмутился отстранением юной фигуристки. Он добавил, что те, кто принимает такие решения, оскорбляют не только спортсменку, но и каждого ценителя фигурного катания в мире.