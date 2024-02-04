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4 года vs 3 месяца: Монсон доказал жестокость CAS к Валиевой на примере пловца Сунь Яна

Боец ММА Монсон назвал абсурдной дисквалификацию Валиевой

4 февраля, 09:17
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон уверен в предвзятости приговора Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом спортсмен рассказал в беседе с РИА "Новости" скандала с обнаружением допинга у пловца Сунь Яна.

"Решение отстранить Валиеву на четыре года совершенно абсурдно. На Олимпиаде ей было всего 15 лет, она являлась защищённым лицом, но ей вынесли самый жестокий вердикт из всех возможных", — поделился он.

Монсон добавил, что якобы обнаруженный в крови Валиевой препарат никак не помог бы ей победить. Он напомнил, что за такое же вещество китайского спортсмена Сунь Яна отстранили всего на три месяца. Монсон уверен, что фигуристку строго наказали из-за предвзятого отношения к русским.

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации
Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации

Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дисквалификацию россиянки частью глобальной агрессии против РФ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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