Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева впервые появилась на публике после скандального решения CAS о дисквалификации на четыре года. Спортсменка посетила матч КХЛ между московским ЦСКА и нижегородским "Торпедо", и публика встретила её тепло.

Среди любителей хоккея на трибунах матча был певец, заслуженный артист России Ян Осин. В соцсетях он выложил пост с фотографией Валиевой и словами поддержки в адрес фигуристки.

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации. Фото © vk.com / Ян Осин

"Сегодня на игру "Торпедо" – ЦСКА приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала "Торпедо", а мы все вместе поддержали её в сложившейся ситуации", — написал он.