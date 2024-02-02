Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации
Знаменитая российская фигуристка Камила Валиева впервые появилась на публике после скандального решения CAS о дисквалификации на четыре года. Спортсменка посетила матч КХЛ между московским ЦСКА и нижегородским "Торпедо", и публика встретила её тепло.
Среди любителей хоккея на трибунах матча был певец, заслуженный артист России Ян Осин. В соцсетях он выложил пост с фотографией Валиевой и словами поддержки в адрес фигуристки.
Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации. Фото © vk.com / Ян Осин
"Сегодня на игру "Торпедо" – ЦСКА приехала наша замечательная фигуристка Камила Валиева. Она поддерживала "Торпедо", а мы все вместе поддержали её в сложившейся ситуации", — написал он.
Ранее CAS сообщил о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой. Также она лишена олимпийских наград и всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. 17-летняя фигуристка может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в течение 30 дней. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков возмутился отстранением юной фигуристки. Он добавил, что те, кто принимает такие решения, оскорбляют не только спортсменку, но и каждого ценителя фигурного катания в мире.