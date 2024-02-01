"Не удивляет": Роднина оценила признание Медведевой о сексуализации фигуристок

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой о сексуализации фигуристок. По словам Родниной, это откровение не удивляет, девушки взрослеют и вместе с жизненным взрослением происходит переоценка того, что было и как это оценивалось.

Ранее 24-летняя Медведева на своём ютуб-канале рассказала, что прожила всю жизнь в сфере, где очень сильно сексуализируют.

"Просто сам факт того, что я фигуристка и я всю жизнь... Блин, я чемпионаты мира и чемпионаты Европы выигрываю в трусах. У нас прозрачная юбка, у нас элементы, что мы встаём жопой кверху в трусах", — отметила спортсменка.

Роднина не удивилась подобному заявлению и обратила внимание, что вслух мало кто говорит об этой проблеме.

"Вообще тема сексуализации существует по отношению к женщинам. Уже были в некоторых видах спорта громкие процессы, имею в виду — в других странах. Если она есть, её нужно обсуждать и принимать какие-то решения. Не в курсе всей этой истории, потому что поколение и требования поменялись. Что касается моей карьеры, я не помню подобных случаев. Может, потому что я каталась в паре, а пара предполагает, что партнёр всегда оберегает партнёршу", — сказала прославленная фигуристка в беседе со Sport24.

При этом Роднина считает, что сейчас на эту тему стали всё же больше говорить и это хорошо, так как везде должны быть свои рамки.