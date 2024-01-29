"Хочу, чтобы ты просто улыбалась": Медведева трогательно поддержала Валиеву после сурового решения CAS
Фигуристка Медведева уверена, что Валиева не знала о триметазидине
Камила Валиева, Евгения Медведева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, © Shutterstock
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала Камилу Валиеву, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал, а также лишил всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года.
Спотрсменка рассказала, что она была рядом с Камилой в Китае, когда произошёл допинг-скандал. После Игр спортсменки летели на соседних креслах в самолёте. По словам Медведевой, Валиева сильно пережевала из-за инцидента, не понимая что происходит. По мнению серебряной призёрки ОИ, так не ведёт себя спортсмен, который целенаправленно употреблял допинг.
Медведева задалась вопросом, почему история с триметазидином всплыла всего за пару дней до выступления на Олимпиаде, если о ней было известно уже в декабре 2021 года, как можно было принимать решение в итоге после Олимпиады аж 2 года
"Я могу с уверенностью сказать, что Камила Валиева ничего не знала ни про какой триметазидин. Мне жаль, что спортсмена, который не совершал никаких ошибок целенаправленно лишают медалей. Камила, я хочу, чтобы ты просто улыбалась. Люблю тебя!", — обратилась Медведева к коллеге у себя в Телеграм-канале.
Ранее сегодня CAS сообщил о четырёхлетней дисквалификации Валиевой. Также она лишена олимпийских наград и всех титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда в течение 30 дней. Депутат Госдумы Сергей Бурлаков возмутился отстранением юной фигуристки. Он добавил, что те, кто принимает такие решения, оскорбляют не только спортсменку, но и каждого ценителя фигурного катания в мире.