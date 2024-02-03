Захарова назвала дисквалификацию Валиевой частью глобальной агрессии против РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новость о дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Как заявила дипломат в интервью телеканалу "360", Запад уже давно ведёт против России гибридную войну и одними из первых удар на себя приняли спортсмены.
"Это всё часть большой глобальной гибридной агрессии против России. Началось это задолго до сегодняшнего дня. И спорт, наши спортсмены ощутили на себе это одними из первых", — заявила Захарова.
Помимо того, представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Запад бойкотировал Олимпиады, которые принимала РФ, не выдавал визы отечественным спортивным функционерам, занимался отъёмом медалей у наших призёров и не выдавал приглашения на соревнования.
Сегодня Россия готова к проведению международных соревнований, на которые собираются участники со всей планеты, однако, как заявила Захарова, разрушительная мысль Запада пошла ещё дальше: теперь там считают возможным говорить всему миру, что к нам нельзя ехать на соревнования.
"Это уже не про это. А про то, что Запад не может остановиться. Уже настолько попал в окно Овертона, чёрную воронку, что из неё выхода нет. Как только начался деструктив мирового спорта и олимпийского движения, остановиться у него не получается", — отметила Захарова.
Напомним, 29 января CAS лишил 17-летнюю фигуристку Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной.
t.me / МИД России