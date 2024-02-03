Захарова назвала дисквалификацию Валиевой частью глобальной агрессии против РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала новость о дисквалификации 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Как заявила дипломат в интервью телеканалу "360", Запад уже давно ведёт против России гибридную войну и одними из первых удар на себя приняли спортсмены.

"Это всё часть большой глобальной гибридной агрессии против России. Началось это задолго до сегодняшнего дня. И спорт, наши спортсмены ощутили на себе это одними из первых", — заявила Захарова.

Помимо того, представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Запад бойкотировал Олимпиады, которые принимала РФ, не выдавал визы отечественным спортивным функционерам, занимался отъёмом медалей у наших призёров и не выдавал приглашения на соревнования.

Сегодня Россия готова к проведению международных соревнований, на которые собираются участники со всей планеты, однако, как заявила Захарова, разрушительная мысль Запада пошла ещё дальше: теперь там считают возможным говорить всему миру, что к нам нельзя ехать на соревнования.