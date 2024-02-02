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2 февраля, 14:59
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В допинг-пробе Валиевой нашли не запрещённый WADA анаболик, пишут СМИ

Yle: В допинг-пробе Валиевой обнаружили препарат с анаболическим эффектом

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом. Об этом пишет издание Yle.

Помимо триметазидина, за который была дисквалифицирована спортсменка, в допинг-пробе были обнаружены гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых и были указаны фигуристкой в контрольной форме. Также, указывает источник издания, в пробе 17-летней Валиевой нашли ещё один анаболик, не включённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых. При этом организация сейчас рассматривает вопрос о его запрете.

На данный момент в программе мониторинга WADA, куда входят вещества, которые могут в скором времени быть запрещены, числится экдистерон. Он является единственным анаболиком среди остальных представленных в списке препаратов.

Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации
Валиева впервые появилась на публике после дисквалификации и сорвала овации

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил о четырёхлетней дисквалификации Камилы Валиевой с лишением её всех наград и титулов, завоёванных с 25 декабря 2021 года. Фигуристка может подать апелляцию в течение 30 дней.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Матвей Константинов
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