В допинг-пробе Валиевой нашли не запрещённый WADA анаболик, пишут СМИ

В допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом. Об этом пишет издание Yle.

Помимо триметазидина, за который была дисквалифицирована спортсменка, в допинг-пробе были обнаружены гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых и были указаны фигуристкой в контрольной форме. Также, указывает источник издания, в пробе 17-летней Валиевой нашли ещё один анаболик, не включённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в список запрещённых. При этом организация сейчас рассматривает вопрос о его запрете.

На данный момент в программе мониторинга WADA, куда входят вещества, которые могут в скором времени быть запрещены, числится экдистерон. Он является единственным анаболиком среди остальных представленных в списке препаратов.