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7 февраля, 17:21

CAS: Валиева принимала около 60 препаратов и пищевых добавок

По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), российская фигуристка Камила Валиева принимала около 60 различных лекарств и пищевых добавок. Об этом говорится в мотивировочной части вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу 17-летней спортсменки.

"Спортсменка принимала не только гипоксен, L-карнитин и экдистерон, но и другие препараты. <...> По данным ФМБА, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года ей было назначено около 60 различных препаратов и добавок", — говорится в документе.

Все эти медикаменты, к слову, были разрешены Всемирным антидопинговым кодексом.

Допинг попал через десерт: В CAS раскрыли детали дела Валиевой
Допинг попал через десерт: В CAS раскрыли детали дела Валиевой

Напомним, 29 января CAS лишил Камилу Валиеву олимпийского золота и на четыре года отстранил от соревнований из-за положительной допинг-пробы на триметазидин, которую она сдала на чемпионате России в декабре 2021 года. Причём первое место в командном турнире на Играх в Пекине отобрали и у всей российской сборной. Сама фигуристка отреагировала на ситуацию лишь трогательным видеороликом. Её тренер Этери Тутберидзе заявила, что не сомневается в невиновности Валиевой, но её пост вызвал гнев в Сети.

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Наталья Исакова
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