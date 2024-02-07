CAS: Валиева принимала около 60 препаратов и пищевых добавок

По данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), российская фигуристка Камила Валиева принимала около 60 различных лекарств и пищевых добавок. Об этом говорится в мотивировочной части вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу 17-летней спортсменки.

"Спортсменка принимала не только гипоксен, L-карнитин и экдистерон, но и другие препараты. <...> По данным ФМБА, с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года ей было назначено около 60 различных препаратов и добавок", — говорится в документе.