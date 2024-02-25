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25 февраля, 08:58

Лукашенко: В Белоруссии не пройдёт ни один из вариантов свержения власти

У оппонентов власти Белоруссии не получится реализовать ни один из планов по её свержению. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко на избирательном участке после голосования на выборах в парламент и местные советы, которые стартовали утром 25 февраля.

"Ни один из вариантов у них, даже самый радикальный, не пройдёт в Беларуси. Мы умеем делать выводы из прежних своих ошибок. Поэтому надеяться им не на что", — подчеркнул Лукашенко в беседе с журналистами.

Президент также сообщил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. Вместе с этим лидер республики заявил, что белорусские власти не ставят целью будоражить общество сообщениями об угрозах стране. По его словам, руководство республики это говорит, чтобы общество знало о вероятных опасностях.

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Напомним, утром 25 февраля в Белоруссии начался первый в истории республики единый день голосования. В рамках выборов определят депутатов в нижнюю палату парламента и местные советы. Свой голос могут отдать не только 6,9 миллиона граждан Белоруссии, но и 95 тысяч жителей России, которые постоянно проживают в республике. По состоянию на 09:00 (по московскому времени) явка на выборах превысила 43%.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Дарья Нарыкова
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