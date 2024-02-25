Россия не заинтересована в третьей мировой, заявил премьер Словакии

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. Своим мнением он поделился на дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", которую подготовил общественно-правовой вещатель "Радио и телевидение Словакии".

"Кто заинтересован в третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в третьей мировой войне? Я так не думаю", — сказал Фицо.

Вместе с тем премьер высказался против вступления Украины в НАТО, так как это может спровоцировать начало третьей мировой войны. Он также отметил, что надежда Евросоюза и США нанести России поражение на поле боя не оправдалась, а страна, наоборот, лишь окрепла.