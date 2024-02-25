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25 февраля, 14:09

Россия не заинтересована в третьей мировой, заявил премьер Словакии

Премьер Словакии Фицо: Россия не заинтересована в третьей мировой войне

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Россия не заинтересована в третьей мировой войне. Своим мнением он поделился на дискуссионно-аналитической программе "Субботние диалоги", которую подготовил общественно-правовой вещатель "Радио и телевидение Словакии".

"Кто заинтересован в третьей мировой войне? Вы действительно думаете, что Россия заинтересована в третьей мировой войне? Я так не думаю", — сказал Фицо.

Вместе с тем премьер высказался против вступления Украины в НАТО, так как это может спровоцировать начало третьей мировой войны. Он также отметил, что надежда Евросоюза и США нанести России поражение на поле боя не оправдалась, а страна, наоборот, лишь окрепла.

А до этого Фицо назвал украинских националистов причиной начала спецоперации. Также премьер Словакии выступил против возвращения железного занавеса вокруг России, отметив, что Братислава заинтересована в хороших отношениях со странами, которые желают того же.

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Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Наталья Исакова
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