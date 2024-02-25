"Россию обманывали": Словацкий премьер напомнил, с чего начался конфликт на Украине

Конфликт на Украине начался ещё десять лет назад (в 2014 году) с "разгула украинских неонацистов". Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина", — подчеркнул политик в соцсети.

По словам Фицо, такое развитие событий стало "хорошей основой" для начала третьей мировой войны. Политик добавил, что Россия и Украина должны получить гарантии безопасности для заключения мира, поскольку конфликт не может быть решён военным путём.