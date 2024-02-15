Лавров: Развитие событий на Украине доказывает, что Крым сделал правильный выбор
Развитие событий на Украине ясно показывает, что Крым сделал правильный выбор десять лет назад, когда воссоединился с Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"16 марта 2014 года на референдуме крымчане сделали свой абсолютно осознанный выбор в пользу возвращения домой, в пользу реализации права говорить на родном языке, развивать свою культуру, уважать свою историю и традиции", — подчеркнул министр на презентации документального сборника "Крым в развитии России: история, политика, дипломатия. Документы архивов МИД России".
В переизданном сборнике опубликованы договоры, дипломатические депеши, декларации, письма и телеграммы, уточнил Лавров. Дипломат дополнил, что воссоединение Крыма с Россией было единственно верным возможным шагом, который отвечает логике исторического процесса и интересам коренного народа полуострова. Глава МИД РФ напомнил сказанные в те дни слова президента Владимира Путина о том, что россияне не могли оставить в беде крымчан, "иначе это было бы предательством".
А ранее Life.ru писал, что тема Крыма была затронута журналистом Такером Карлсоном в ходе интервью с Путиным. Глава государства тогда заявил, что если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, то Украина имела бы возможность сохранить Крым. Позднее представитель СМИ из США дополнил, что только безумец сможет поверить в то, что российский лидер передаст Крым Украине ради завершения СВО.
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