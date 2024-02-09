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9 февраля, 01:11

Карлсон заявил, что Путин ни за что не уступит Крым Украине

Журналист Карлсон: Только безумцы могут считать, что Россия уступит Крым Украине

Только безумец сможет поверить в то, что российский лидер Владимир Путин передаст Крым Украине ради завершения специальной военной операции. Такое мнение высказал американский журналист Такер Карлсон по итогам двухчасового интервью с президентом России.

"Крым находился в руках России ещё в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны", — заявил Карлсон.

Кроме того он напомнил о ядерном потенциале России добавил, что попытки превратить страну в слабое государство лишены всякого смысла. В первую очередь от этого пострадали бы США. Журналист также подчеркнул, что Америкой в данный момент правят сумасшедшие.

Такера Карлсона позвали в Крым
Такера Карлсона позвали в Крым

Тема Крыма была затронута Такером Карлсоном и в ходе интервью с президентом Росиии Владимиром Путиным. Глава государства тогда заявил, что если бы в Киеве в 2014 году смена власти произошла законно и бескровно, Украина имела бы возможность сохранить Крым.

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tuckercarlson

Оксана Попова
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