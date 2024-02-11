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11 февраля, 08:40

Маск шокировал Запад прогнозом о судьбе Крыма и Донбасса

Маск согласился, что Украина не сможет забрать Крым и Донбасс у России

Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Илон Маск. Обложка © ТАСС / Zuma

Владелец компаний SpaceX, Tesla, Neuralink и X (Twitter) Илон Маск согласился с мнением, что Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Об этом американский миллиардер написал в комментарии к посту пользователя под ником Wall Street Silver в соцсети X.

Юзер выразил уверенность в том, что западная помощь Украине не поможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, а лишь затянет конфликт. Пользователь потребовал у президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина обречена на поражение, а Россия оставит за собой Крым и новые территории.

"Правда", — ответил Маск и добавил, что вопрос только в том, когда это будет признано.

Маск заявил в ответ на жалобы Байдена, что мясорубку на Украине пора прекратить
Маск заявил в ответ на жалобы Байдена, что мясорубку на Украине пора прекратить

Мнение Маска разделяют и мировые лидеры. Так, президент Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что полуостров большую часть истории был российским. Вице-спикер сейма Польши не увидел ничего странного в словах президента Дуды.

Андрей Бражников
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