Маск шокировал Запад прогнозом о судьбе Крыма и Донбасса

Владелец компаний SpaceX, Tesla, Neuralink и X (Twitter) Илон Маск согласился с мнением, что Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Об этом американский миллиардер написал в комментарии к посту пользователя под ником Wall Street Silver в соцсети X.

Юзер выразил уверенность в том, что западная помощь Украине не поможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, а лишь затянет конфликт. Пользователь потребовал у президентов США и Франции Джо Байдена и Эмманюэля Макрона, а также канцлера Германии Олафа Шольца признать, что Украина обречена на поражение, а Россия оставит за собой Крым и новые территории.