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В Польше объяснили, почему Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России

Депутат сейма Польши согласен, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине

4 февраля, 16:20
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK

Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак не увидел ничего странного в словах польского президента Анджея Дуды о том, что Россия дольше владела Крымским полуостровом, поэтому у Украины нет шансов его вернуть.

"Президент [Польши Анджей Дуда] сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии", — отметил Босак в эфире телеканала Polsat.

Он добавил, что Киев не делает никаких встречных шагов для того, чтобы расположить к себе Варшаву, но почему-то требует к себе лояльности. Как напомнил политик, в отношениях двух стран остались неразрешённые конфликты, например, по поставкам сельхозтоваров с украинской территории, а также есть споры по историческим вопросам. Поэтому, резюмировал Босак, было бы странно со стороны Польши доказывать, что Крым больше украинский, нежели русский.

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Ранее глава Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что полуостров большую часть истории был российским. А вот за Донецк и Луганск, по его словам, киевские власти могут побороться.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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