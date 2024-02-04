В Польше объяснили, почему Дуда сказал правду о принадлежности Крыма России Депутат сейма Польши согласен, что Крым принадлежал России дольше, чем Украине 4 февраля, 16:20 Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK

Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак не увидел ничего странного в словах польского президента Анджея Дуды о том, что Россия дольше владела Крымским полуостровом, поэтому у Украины нет шансов его вернуть.

"Президент [Польши Анджей Дуда] сказал правду. В Польше есть попытки навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы повторять линию украинской дипломатии", — отметил Босак в эфире телеканала Polsat.

Он добавил, что Киев не делает никаких встречных шагов для того, чтобы расположить к себе Варшаву, но почему-то требует к себе лояльности. Как напомнил политик, в отношениях двух стран остались неразрешённые конфликты, например, по поставкам сельхозтоваров с украинской территории, а также есть споры по историческим вопросам. Поэтому, резюмировал Босак, было бы странно со стороны Польши доказывать, что Крым больше украинский, нежели русский.

Ранее глава Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что полуостров большую часть истории был российским. А вот за Донецк и Луганск, по его словам, киевские власти могут побороться.

Авторы Татьяна Миссуми