"Выбил почву из-под ног": В Госдуме оценили слова Дуды о Крыме, шокировавшие Киев

Он обратил внимание, что слова Дуды о полуострове имеют большое значение для всего западного мира. Депутат подчеркнул, что в Европе Польша транслирует интересы США и является наиболее ярым русофобом в своей политике. А заявление о том, что Крым не вернётся в состав Украины, заставят многих подумать о том, стоит ли "отгружать вагонами" деньги в Незалежную, чтобы попытаться вернуть то, во что никто не верит.