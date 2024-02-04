"Выбил почву из-под ног": В Госдуме оценили слова Дуды о Крыме, шокировавшие Киев
Депутат Госдумы Белик: Слова Дуды о Крыме шокировали Киев
Президент Польши Анджей Дуда. Обложка © ТАСС / EPA / PAWEL SUPERNAK
Президент Польши Анджей Дуда шокировал власти Киева словами об исторической принадлежности Крыма. Об этом заявил РИА "Новости" депутат Госдумы от Севастополя, член Комитета по международным делам Дмитрий Белик.
"Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали", — заявил Белик.
Он обратил внимание, что слова Дуды о полуострове имеют большое значение для всего западного мира. Депутат подчеркнул, что в Европе Польша транслирует интересы США и является наиболее ярым русофобом в своей политике. А заявление о том, что Крым не вернётся в состав Украины, заставят многих подумать о том, стоит ли "отгружать вагонами" деньги в Незалежную, чтобы попытаться вернуть то, во что никто не верит.
Напомним, глава Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Он напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским.