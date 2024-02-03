Президент Польши напомнил, что Крым был российским большую часть истории
Президент Польши Дуда заявил, что не знает, сможет ли Украина вернуть Крым
Президент Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Об этом сообщило агентство Reuters. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет "вернуть" Донецк и Луганск.
"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", — приводит агентство слова Дуды.
Глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским. В агентстве отметили, что высказывание Дуды подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, который провели после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказалось 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя. 18 марта был подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе России новых субъектов. Запад отказался признавать итоги голосования, но точку в споре поставил президент РФ Владимир Путин, заявив, что вопрос Крыма закрыт окончательно. В 2024 году Россия отметит десятилетие воссоединения с Крымом, мероприятия ожидаются масштабные.