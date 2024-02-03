Президент Польши напомнил, что Крым был российским большую часть истории

Президент Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. Об этом сообщило агентство Reuters. При этом польский лидер надеется на то, что Украина сможет "вернуть" Донецк и Луганск.

"Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что сможет вернуть Донецк и Луганск", — приводит агентство слова Дуды.

Глава Польши напомнил, что Крымский полуостров большую часть истории был российским. В агентстве отметили, что высказывание Дуды подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции.