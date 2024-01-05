"Ждём в наручниках и под конвоем": Крымские власти высмеяли мечты Зеленского о захвате полуострова

Владимир Зеленский и остальные представители киевского режима смогут посетить Крым только в качестве арестантов. Такое заявление сделал глава парламента полуострова Владимир Константинов. Так он прокомментировал очередные мечты Зеленского о захвате Крыма.

"Помнится, прошлый год начинался с куда более грозных заявлений. Толпы высокопоставленных террористов, возглавляющих киевский режим, на весь мир заявляли о намерении пить кофе на набережной Ялты. <...> А вот что они сейчас пьют или нюхают, пока проверить не можем. Но уж точно до ялтинской набережной Зеленский и его подельники смогут добраться только в наручниках и под конвоем", — приводит РИА "Новости" слова Константинова.

Также глава парламента Крыма добавил, что военный потенциал Киева сводится к тому, чтобы только "гадить в Черноморском регионе по-мелкому" и, "что греха таить, — иногда и по-крупному". И это должно стать вызовом не только для полуострова, но и для всей России. По мнению Константинова, в идеале нашей стране нужен такой уровень бдительности, "чтобы мы могли упреждать любую украинскую гадость".



Ранее Зеленский в интервью британскому журналу Economist заявил, что в 2024 году ВСУ сосредоточат усилия на операциях против Крыма. По его словам, полуостров и Чёрное море якобы станут "центром притяжения" военных усилий Киева.