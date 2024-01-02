"Чрезвычайно важно": Зеленский озвучил основные цели ВСУ на 2024 год

Вооружённые силы Украины в текущем году сосредоточат усилия на "изоляции" Крыма", а также перейдут к военным операциям на востоке страны. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью британскому журналу Economist.

Журналисты сообщили, что в ходе беседы Зеленский вёл себя дерзко, несмотря на мрачные перспективы ВСУ на текущий год. Говоря о задачах украинской армии, никаких конкретных сроков он не называл, но традиционно напомнил о том, что всё будет зависеть от помощи западных партнёров.

"Изолирование Крыма <...> и подрыв военных возможностей России на полуострове чрезвычайно важно для нас", — подчеркнул Зеленский и добавил, что на востоке ВСУ намерены перейти к обороне.

Зеленский и его соратники не раз заявляли о планах на Крым. Например, недавно в Киеве попытались оправдать заявления руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении в Крым. По словам спикера ведомства Андрея Юсова, они являются "инструментом влияния". В июле прошлого года Буданов утверждал, что ВСУ "в скором времени уже зайдут в Крым". В августе он пообещал новые удары по полуострову "на днях".