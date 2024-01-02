"Жалкое и неадекватное": Депутат Госдумы прокомментировал обращение Зеленского к Крыму

Новогоднее обращение Владимира Зеленского, в котором тот посчитал жителей Крыма и новых российских регионов "своими", является больными измышлениями. Об этом РИА "Новости" заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Крым, Донбасс, Луганщину, Бердянск, Мелитополь, Мариуполь (исторические территории России) Зеленский назвал "все наши". По мнению депутата, эти слова являются обычной фикцией.

"Здесь всегда жили русские люди, которым чужд и ненавистен украинский нацизм и его носители", — сказал Шеремет, назвав обращение Зеленского жалким и неадекватным.