В ООН признали, что конфликт на Украине начался задолго до СВО
Помощник генсека ООН Енча заявил, что конфликт на Украине длится с 2014 года
Конфликт на Украине начался гораздо раньше 2022 года и продолжается на востоке страны уже 10 лет. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча
"Вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, он идёт на востоке страны с 2014 года", — сказал Енча на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом Украине и созванном по инициативе России.
Помощник генсека также отметил, что ООН выступает за создание на Украине "справедливого и крепкого" мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.
Ранее Россия в честь очередной годовщины Минских соглашений запросила заседание Совбеза ООН. В ходе заседания планируется напомнить представителям всемирной организации о мире, который тогда был достигнут, а после отвергнут украинской стороной.
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