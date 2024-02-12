Регион

Уведомления отключены

12 февраля, 18:45

В ООН признали, что конфликт на Украине начался задолго до СВО

Помощник генсека ООН Енча заявил, что конфликт на Украине длится с 2014 года

Конфликт на Украине начался гораздо раньше 2022 года и продолжается на востоке страны уже 10 лет. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча

"Вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, он идёт на востоке страны с 2014 года", — сказал Енча на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом Украине и созванном по инициативе России.

Помощник генсека также отметил, что ООН выступает за создание на Украине "справедливого и крепкого" мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.

В ООН признали, что Киев так и не предоставил список "убитых гражданских" в Буче
В ООН признали, что Киев так и не предоставил список "убитых гражданских" в Буче

Ранее Россия в честь очередной годовщины Минских соглашений запросила заседание Совбеза ООН. В ходе заседания планируется напомнить представителям всемирной организации о мире, который тогда был достигнут, а после отвергнут украинской стороной.

Обложка ©

Getty Images / Ozge Elif Kizil / Anadolu

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • ООН
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров