В ООН признали, что конфликт на Украине начался задолго до СВО

Конфликт на Украине начался гораздо раньше 2022 года и продолжается на востоке страны уже 10 лет. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча

"Вооружённый конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, он идёт на востоке страны с 2014 года", — сказал Енча на заседании Совета Безопасности всемирной организации, посвящённом Украине и созванном по инициативе России.

Помощник генсека также отметил, что ООН выступает за создание на Украине "справедливого и крепкого" мира в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи.