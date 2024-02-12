В ООН признали, что Киев так и не предоставил список "убитых гражданских" в Буче
Полянский: Гутерриш подтвердил, что не получал от Киева список погибших в Буче
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что не получал от Киева список с жертвами устроенной Украиной провокации в Буче, для всемирной организации это неудобный вопрос, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Для них (ООН. — Прим. Life.ru) это неудобный вопрос. Мне неизвестно, предпринимал ли генсек для этого какие-то усилия, предпринимает ли. <...> Он сам избегает приводить какие-то детали, он просто подтверждает тот факт, что списков ему никто не передаёт", — сказал он в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, почему РФ до сих не получила список якобы убитых мирных жителей.
Зампостпреда добавил, что списки позволили бы сверить имена людей, которые, по заявлениям украинской стороны, были убиты непосредственно в Буче, тем самым разоблачив заявления Киева о том, что бойцы Российской армии во время отхода из города убивали мирных жителей. Даже поднаторевшее в манипуляции и создании фейков руководство Незалежной вряд ли смогло бы сфабриковать убедительные доказательства своих утверждений. Именно поэтому списки жертв так никто и не увидел, подытожил собеседник агентства.
ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka