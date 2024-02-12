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12 февраля, 10:02

В ООН признали, что Киев так и не предоставил список "убитых гражданских" в Буче

Полянский: Гутерриш подтвердил, что не получал от Киева список погибших в Буче

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что не получал от Киева список с жертвами устроенной Украиной провокации в Буче, для всемирной организации это неудобный вопрос, заявил первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский.

"Для них (ООН. — Прим. Life.ru) это неудобный вопрос. Мне неизвестно, предпринимал ли генсек для этого какие-то усилия, предпринимает ли. <...> Он сам избегает приводить какие-то детали, он просто подтверждает тот факт, что списков ему никто не передаёт", сказал он в беседе с РИА "Новости", отвечая на вопрос о том, почему РФ до сих не получила список якобы убитых мирных жителей.

Зампостпреда добавил, что списки позволили бы сверить имена людей, которые, по заявлениям украинской стороны, были убиты непосредственно в Буче, тем самым разоблачив заявления Киева о том, что бойцы Российской армии во время отхода из города убивали мирных жителей. Даже поднаторевшее в манипуляции и создании фейков руководство Незалежной вряд ли смогло бы сфабриковать убедительные доказательства своих утверждений. Именно поэтому списки жертв так никто и не увидел, подытожил собеседник агентства.

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Ранее официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик после упрёка главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что ООН не реагирует на многократные запросы Москвы предоставить список якобы убитых в Буче весной 2022-го мирных жителей, признал, что организация получила обращение российской стороны.

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Юрий Лысенко
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