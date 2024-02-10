"Звучит как анекдот": Захарова высмеяла генсека ООН за отказ от просмотра интервью Путина Карлсону
Захарова заявила о глубочайшем кризисе в ООН после реакции на интервью Путина
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, потому что предпочитает проводить своё свободное время иначе. Такое заявление прозвучало на брифинге ООН, чем сильно рассмешило официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Не анекдот. Брифинг в ООН 9 февраля 2024 года. Вопрос: "Генеральный секретарь посмотрел интервью Президента России?" Ответ: "В свободное время генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор", — говорится в телеграм-канале дипломата.
По мнению Захаровой, такое отношение главы ООН к политическим событиям в мире объясняет, почему всемирная организация оказалась в сильнейшем кризисе. По тем же причинам не стоит удивляться, что Гутерриш уже полтора года не делится с Россией списком "жертв" украинской постановки в Буче.
"Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата организации по той же причине?" — поинтересовалась представитель российского МИД.
Напомним, интервью российского лидера Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, которое ждали во всём мире, было опубликовано в социальной сети X 9 февраля. Глава России ответил на 60 вопросов собеседника. Беседа вызвала яркую реакцию у многих иностранных политических деятелей. В частности, сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс назвал интервью потрясающим, а вице-спикер словацкого парламента Любош Блаха сообщил о том, что это оно стало причиной настоящей истерики среди либералов на Западе. Видео набрал суммарно 180 миллионов просмотров, из них 170 приходятся на социальную сеть X и 10 — на YouTube.
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