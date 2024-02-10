"Звучит как анекдот": Захарова высмеяла генсека ООН за отказ от просмотра интервью Путина Карлсону

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, потому что предпочитает проводить своё свободное время иначе. Такое заявление прозвучало на брифинге ООН, чем сильно рассмешило официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Не анекдот. Брифинг в ООН 9 февраля 2024 года. Вопрос: "Генеральный секретарь посмотрел интервью Президента России?" Ответ: "В свободное время генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор", — говорится в телеграм-канале дипломата.

По мнению Захаровой, такое отношение главы ООН к политическим событиям в мире объясняет, почему всемирная организация оказалась в сильнейшем кризисе. По тем же причинам не стоит удивляться, что Гутерриш уже полтора года не делится с Россией списком "жертв" украинской постановки в Буче.