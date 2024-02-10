Регион

Уведомления отключены

10 февраля, 06:25

Небензя обещал не дать Совбезу ООН спустить на тормозах тему подрыва "Северных потоков"

Небензя: РФ не позволит ООН спустить на тормозах тему подрыва "Северных потоков"

Тема с расследованием диверсии на "Северных потоках" продолжит быть на повестке дня в Совбезе ООН, Запад не сможет спустить её на тормозах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах", сообщил он в разговоре с ТАСС.

Небензя напомнил, что страны Запада уже не единожды препятствовали разбирательству по этому вопросу. С учётом этого Россия продолжит держать тему на повестке Совбеза ООН и добиваться от него конструктивных ответов, сказал дипломат.

ООН не участвует в предложении Турции к России по возобновлению зерновой сделки
ООН не участвует в предложении Турции к России по возобновлению зерновой сделки

Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, отметив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии пока продолжают расследование.

Обложка ©

t.me / Постпредство России при ООН

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Василий Небензя
  • Северный поток – 2
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров