Небензя обещал не дать Совбезу ООН спустить на тормозах тему подрыва "Северных потоков"
Небензя: РФ не позволит ООН спустить на тормозах тему подрыва "Северных потоков"
Тема с расследованием диверсии на "Северных потоках" продолжит быть на повестке дня в Совбезе ООН, Запад не сможет спустить её на тормозах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.
"Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах", — сообщил он в разговоре с ТАСС.
Небензя напомнил, что страны Запада уже не единожды препятствовали разбирательству по этому вопросу. С учётом этого Россия продолжит держать тему на повестке Совбеза ООН и добиваться от него конструктивных ответов, сказал дипломат.
Как сообщал Life.ru, взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Официально следствием занимались Германия, Дания и Швеция, однако никаких результатов расследования до сих пор нет. Россию к материалам дела не допускают. 6 февраля 2024 года стало известно, что прокуратура Швеции собирается объявить о прекращении расследования. На следующий день ведомство объявило об этом решении, отметив, что не удалось установить подозреваемых. В Германии пока продолжают расследование.
t.me / Постпредство России при ООН