Небензя обещал не дать Совбезу ООН спустить на тормозах тему подрыва "Северных потоков"

Тема с расследованием диверсии на "Северных потоках" продолжит быть на повестке дня в Совбезе ООН, Запад не сможет спустить её на тормозах. Об этом заявил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Вопрос о теракте против "Северных потоков" никуда с повестки дня СБ ООН не уходил, как бы нашим западным коллегам ни хотелось его спустить на тормозах", — сообщил он в разговоре с ТАСС.